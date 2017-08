Persiguen a "Rafa" Márquez como a Kate, señala Eric del Castillo

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

La situación por la que está atravesando "Rafa" Márquez es, para el actor Eric del Castillo, una cacería de brujas como la que atravesó su hija, Kate del Castillo.



"Me preocupa, creo que ayer lo dije, ¿dónde está la presunción de inocencia cuando lo agarran como si fuera un criminal?, le quitan sus cuentas bancarias. Él tiene hijos, una familia que mantener, que se les juzgue y se les castigue si es que llegan a ser culpables pero luego luego van a la cargada, es una cacería de brujas como pasó con mi hija", dijo el actor a los medios de comunicación este jueves durante un desayuno del elenco de la telenovela "Mi Marido tiene Familia" con la fundación Michu y Mao.



También dijo estar orgulloso porque el Condado de Los Ángeles instauró el 15 de agosto como el día de Kate del Castillo, pero ignora cuándo pueda visitar su hija el país debido a la carga de trabajo que tiene actualmente con la segunda temporada de Ingobernable y otra película en la que se encuentra trabajando.



La Secretaría de Educación le dio el avión

Otro de los intereses de Eric del Castillo nació gracias a un reportaje. El actor dice que está intentando construir escuelas de adobe para niños de mano de la Secretaría de Educación Pública pero sólo le han dado el avión.



"Quiero poner un programa de escuelas de adobe en toda la república, estoy esperando a que la SEP me devuelva la llamada. Ya hice la propuesta pero nomás me dieron el avión, yo quiero ir con compañeros actores, es muy barato hacer escuelas de este material y que los mismos padres de familia las hagan, ya hay un programa de casas de adobe en Chihuahua, fue donde nació la idea que es fantástica".