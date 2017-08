A sus 63 años, Cindy Sherman entra a Instagram

CIUDAD DE MÉXICO()

La artista, fotógrafa y directora de cine Cynthia Morris Sherman, mejor conocida como Cindy Sherman, cumplió 63 años en enero, pero el interés por las redes sociales la impulsó a abrir su cuenta de Instagram.La representante de la fotografía de la posguerra en Nueva York construye identidades y cuestiona su naturaleza en retablos llenos de teatralidad e impostura desde los 70, lo cual sigue haciendo en la red social.La creadora ya cuenta con 123 mil seguidores en Instagram, donde ha publicado 596 instantáneas."ABC" detalló que hasta hace poco Sherman no se había interesado por el fenómeno digital que está lejos de los complejos autorretratos de la fotógrafa. "Me parece algo muy vulgar", dijo en una entrevista con "The New York Times" el año pasado.La fotógrafa creó su cuenta a finales del mes pasado, aunque la abrió el año pasado durante una estancia en Japón. Desde mediados de mayo empezó a experimentar con "selfies" en la red social y descubrió que lo que hacen los usuarios podía ser una forma de regresar a sus obsesiones.Su objetivo no es embellecer su imagen, sino exagerarlo a través de imágenes que se mueven entre la distorsión, la monstruosidad, la exageración y lo onírico.Así como comparte sus "selfies", Cindy Sherman comparte imágenes de su cotidianidad.