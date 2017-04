Harry Styles debuta como solista en SNL

(GH)

El ex One Direction inició de manera oficial su etapa en solitario con una presentación en Saturday Night Live, donde cantó por primera vez en vivo "Sign of the Times" y "Ever Since New York", los primeros singles del que será su primer álbum independiente.



El artista de 23 años viene realizando diferentes actividades para promocionar su primer disco como solista el cual llevará por nombre Harry Styles, el álbum cuenta con 10 canciones y la fecha de lanzamiento será el 12 de mayo.



Styles es el último One Direction en comenzar una carrera como solista, el año pasado sus ex compañeros Zayn Malik, Niall Horan y Louis Tomlinson también comenzaron con esta nueva aventura.