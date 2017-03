Ortiz de Pinedo baila y ríe con José José en el hospital

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Jorge Ortiz de Pinedo y José José son compadres, pero solamente por ser amigos desde hace muchos años, ya que el productor confiesa que no se han bautizado a ningún hijo. Es por ello que es una de las personas que lo visita regularmente en el hospital, en donde lo ve entusiasmado pero delgado.



“Lo veo en un hospital igual que estuve yo y curiosamente conozco a todas las enfermeras, a los doctores y a todo el mundo como en mi casa cada vez que voy a verlo”, confió.



Sin dar detalles sobre su estado de salud y el diagnóstico de cáncer de páncreas, aseguró que el ánimo del cantante sigue intacto.



“Yo lo vi fantástico. Se paró, nos abrazamos, bailamos, se armaron las carcajadas.



“José José es uno de los artistas más grandes que ha dado este país, es un gran intérprete y un hombre que tiene a tantos fanáticos que nos enamoramos con sus canciones. Estoy seguro que hay mucha gente que está rezando por él y espero que salga adelante, yo le dije: ‘el martes regreso’, lo voy a ir a ver otra vez”, indicó.



Curiosamente, fue el propio Jorge quien pisó ese mismo hospital cuando le detectaron cáncer en el pulmón. Asegura que en ese momento no le pasó por la cabeza pensar en la muerte, sólo en curarse.



“(Lo hice) con la ayuda de mis hijos, mi mujer y la gente, no saben lo que es llegar a Nutrición a mis quimioterapias y encontrarse gente en la calle que te estaba esperando para darte hierbitas, consejos, gotitas, cadenas de oración. Ahora tuve una obstrucción en los pulmones, neumonía. Me quitaron otro lóbulo, uno más y ya no la cuento”.



Pese a que todavía utiliza su tanque de oxígeno por una operación en el pulmón, ya no lo hace de tiempo completo y piensa pasar el puente vacacional junto a sus nietos en Acapulco para volver a trabajar.



Jorge acudió a la presentación del nuevo Centro Cultural Royal Pedregal y su primer teatro, al que posteriormente le irán agregando otras etapas. Con siete camerinos y una capacidad para 384 personas, cuenta con iluminación digital y cafetería, bar y dulcería. El espacio se adecuó en cerca de seis meses y hasta el momento no tiene patrocinios, confirmó Pedro Ortiz de Pinedo.



En las paredes de los pasillos pondrán algunos nombres de personajes cercanos a la historia del teatro mexicano, comenzando por fotografías de sus abuelos que representan la comedia y la tragedia con Oscar Ortiz de Pinedo y Ofelia Guilmáin.