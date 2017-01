Culpan a las Kardashian del triunfo de Trump

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

La comediante y presentadora Chelsea Handler culpó a las hermanas Kardashian de la victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales de Estados Unidos.En una entrevista para “Variety”, Chelsea dijo por qué no se fue de Estados Unidos tras el triunfo de Trump, pese a que advirtió que si eso ocurría se iría a vivir a España.Comentó que todos sus compañeros de producción de su programa en Netflix le pidieron que no lo hiciera pues es su única motivación.Acerca de qué más se podría haber hecho para evitar el triunfo de Trump, Chelsea comentó: “Dejar de cubrirlo tanto. Primero lo estaban tratando como un entretenedor. Realmente era un reality show, lo convertimos en un reality show”.“Culpo a las Kardashian, personalmente. El principio del fin fueron las Kardashian. La manera en que esta gente ha explotado y no se va- es surrealista. Todo mundo está a la venta. Estamos viendo a un hombre que se enoja por una mala reseña de su restaurante en 'Vanity Fair'”, añadió.Handler añadió que necesitan burlarse de él como lo han hecho con cualquier otro presidente.