Fallece director de "La noche de los muertos vivientes"

(SUN)

George A. Romero, director de "La noche de los muertos vivientes" (Night of the Living Dead), falleció a los 77 años por cáncer de pulmón.







De acuerdo con "Los Angeles Times", el cineasta murió este domingo mientras escuchaba la música de "The Quiet Man", su cinta favorita.







Su esposa, Suzanne Desrocher Romero y su hija, Tina Romero, se encontraban con él al momento del deceso, informó en un comunicado Peter Grunwald, quien fue compañero de producción de Romero.



Con "La noche de los muertos vivientes", de 1968, Romero impulsó el género de cintas de zombis. A esa cinta siguieron otras producciones como "El amanecer de los muertos vivientes" y "El día de los muertos vivientes".