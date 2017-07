Celia Lora desafía a Instagram y se muestra "topless"

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Foto: SUN

Celia Lora, la hija del roquero Alex Lora, desafió las normas de Instagram y publicó una imagen donde posó “topless”.En la red social no está permitido que se muestren los pezones femeninos, pero parece que Lora no le importó, pues dejó ver gran parte de su seno.La fotografía fue tomada para la sesión que protagonizó en la revista “Playboy”.Apenas hace unos días, también en Instagram, Lora publicó una imagen en donde aparecía totalmente desnuda.Lora comentó a finales de junio que le gusta más cómo luce ahora, a diferencia de hace unos años, cuando ya se había desnudado en la revista del “conejito”.“Necesitas quererte a ti misma de la forma en la que eres, si te quieres lo proyectas y creo que por eso la gente me la cree”, dijo sobre su decisión de posar desnuda.