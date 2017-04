VIDEO: Harry Styles debuta en Saturday Night Live como solista

(GH)

Harry Styles se presentó en Saturday Night Live siendo parte de algunos sketches y como también el invitado musical, teniendo su debut como solista, informó Rolling Stone En el sketch "Celebrity Family Feud: Time Travel Edition", Styles interpretó a un joven Mick Jagger, imitando los alocados movimientos del líder de los Rolling Stones.Cuando Steve Harvey, de Kenan Thompson, elogió la salida en solitario de Jagger, el cantante respondió: "Solo, ¿por qué alguien de una exitosa banda va solo? Eso es una locura", un guiño a la disolución (temporal) de One Direction.Su participación en "Celebrity Family Feud" fue uno de los tres sketches en los que el cantante y Jimmy Fallon aparecieron.Styles podría haber creado la posibilidad de ser anfitrión de SNL en un futuro no muy lejano.El cantante también hizo un cameo durante el monólogo de apertura de Jimmy Fallon, inspirado en David Bowie, luego volvió a aparecer durante el sketch musical sobre los soldados de la Guerra Civil alrededor de una fogata:Además de su presentación en vivo del sencillo "Sign of the Times", Styles también estrenó un nuevo número acústico titulado "Ever Since New York", parte de su nuevo álbum como solista que saldrá el próximo 12 de mayo.