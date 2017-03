Shakira no irá a la boda de Messi: Prensa española

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

La cantante colombiana Shakira no acudirá a la boda del jugador argentino Lionel Messi por su enemistad con Antonella Roccuzzo, pareja del futbolista, de acuerdo con versiones de la prensa en España.Diarios como “El Mundo” y “El País” aseguran que Shakira y Antonella no se llevan nada bien.Aunque Shakira suele acudir a los partidos del Barcelona, donde juega su pareja -Gerard Piqué-, pocas veces convive con las esposas de otros jugadores.Se dice que uno de los motivos por los que Antonella nunca ha aceptado a Shakira fue por la forma en que inició su romance con Piqué, cuando ambos tenían pareja: Shakira estaba con Antonio de la Rúa y Piqué con Nuria Tomás.Rocuzzo era amiga de Tomás y nunca recibió bien a Shakira, incluso la prensa comentó que Antonella le ha negado el saludo en algunos eventos públicos.El febrero pasado, cuando la cantante cumplió 40 años, Antonella no la felicitó y ahora se dice que la colombiana no piensa ir al enlace en Barcelona, programado para junio. Shakira se encuentra trabajando en el video para su canción “Deja Vú”, con Prince Royce.