Warner Music México demanda a Luis Miguel

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Luis Miguel está otra vez en medio de la polémica por problemas legales ahora con Warner Music México, compañía que ha manejado la carrera del cantante.



El programa "Suelta la Sopa", de Telemundo, reveló que Luis Miguel acordó reembolsar a la discográfica 3 millones 650 mil dólares en 2014, aunque no se explican los motivos.



No obstante, el cantante no pagó y renegoció el año pasado. Los papeles fueron firmados ante un tribunal en Nueva York, donde se manifestó estar al tanto de esta deuda.



A la fecha la deuda sigue sin ser liquidada y Warner Music México interpuso una demanda que ha pasado a una corte de Los Ángeles, California. Por ahora están buscando al cantante en un domicilio que renta Luis Miguel y que tiene pagos retrasados.



Hace unos días se dio a conocer que Luis Miguel también fue demandado por la oficina de representaciones de Alejandro Fernández porque el cantante no estaba apto para ofrecer conciertos tres veces a la semana, que formarían parte de la gira "Alejandro Fernández and Luis Miguel Worldwide Tour".



A esta lista se agrega el problema que tuvo con su ex mánager William Brockhaus, quien lo demandó por incumplimiento de contrato.



El representante ganó la pelea legal y una jueza de la corte de Los Ángeles firmó una orden para que el servicio de alguaciles embargue un lujoso automóvil Rolls Royce a "El Sol".