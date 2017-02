Jared Leto debutará como director de cine

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Jared Leto hará su debut como director de cine con el thriller policial titulado "77".

Dick Wolf y Tony Ganz de Wolf Films están produciendo para Paramount la historia de dos policías que se unen para recuperar a la heredera secuestrada Patty Hearst.



Leto previamente dirigió en 2002 el documental “Artifact”, y la serie documental “Great Wide Open”, “Into The Wild” y “Beyond The Horizon”. También ha dirigido numerosos videos musicales para su banda 30 Seconds to Mars y comerciales (bajo el seudónimo Bartholomew Cubbins), ganando más de una docena de premios en todo el mundo.



David Matthews (Narcos, Boardwalk Empire) escribe a partir de un guión original del autor James Ellroy (L.A. Confidential). La historia se centra en torno a dos policías que se unen para recuperar a la heredera secuestrada Patty Hearst mientras investigaban simultáneamente el brutal asesinato de un compañero oficial. Descubren no sólo la corrupción implacable y el crimen, sino también una oscura y violenta conspiración.



La película será producida por Dick Wolf y Tony Ganz de Wolf Films junto con Leto. Emma Ludbrook es productora ejecutiva a través de Paradox.



Leto, tuvo su más reciente aparición en el cine interpretando a El Guasón en “Suicide Squad”, pronto aparecerá en “Blade Runner 2049”, dirigida por Denis Villeneuve.