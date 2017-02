Miss Bumbum muestra con orgullo su celulitis y estrías

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Taí a foto sem tratamento e com celulite. Não tenho vergonha das minhas celulites, elas vão estar comigo junto na avenida. ??? Una publicación compartida de Miss bumbum Brasil 2016 (@erikacanella) el 15 de Feb de 2017 a la(s) 1:02 PST

Tenho estrias sim! Celulites? Tenho tbm! E daí? Isso é da sua conta? #xôzoigordo #embuscadaspanicats Una publicación compartida de Miss bumbum Brasil 2016 (@erikacanella) el 14 de Feb de 2017 a la(s) 12:11 PST

La modelo Érika Canella, Miss Bumbum 2016, no sólo muestra en las redes la sensualidad de su cuerpo, también sus imperfecciones, de las cuales, asegura, se siente orgullosa.Compartió un par de imágenes en las que muestra que ella, al igual que todas las mujeres, es víctima de la celulitis y las estrías.“¿Tengo estrías? Sí ¿Celulitis? Tengo también", publicó en un mensajes donde aparece con un sexy atuendo color negro.En otra instantánea, en la que posa con una provocativa lencería, escribió:"Ahí está la foto sin tratamiento y con celulitis, no me avergüenzo de mi celulitis, ella va a estar conmigo a lo largo de la vida".Miss Bumbum se suma a la ola de modelos y famosas que se han mostrado tal y como son, alejándose así de la obligada "perfección" a la que muchas veces están obligadas las mujeres.