Adriana Fonseca, sorprendida por respuesta ante video

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Hace casi un mes la actriz mexicana Adriana Fonseca compartió en sus redes sociales un duro momento, cuando fue discriminada en un casting en la ciudad de Los Ángeles, California, la respuesta fue tal por parte de sus fans que varios programas de televisión la invitaron a hablar al respecto, situación que ella dice no haber tenido la intención de provocar.



“Sí se hizo mucho más grande de lo que yo pensé, más bien, ni pensé que se iba hacer así. Lo hice como una comunicación, una conexión con mis fans y como un grito desesperado ante una humillación, un ‘bullying’ muy fuerte”.



Quien protagonizara el drama “Corazón Valiente”, explicó que si bien le han hecho llegar algunas propuestas de trabajo a partir de este incidente, ha decidido no quitar el dedo del renglón y seguir con su plan de entrar al mercado anglosajón, por eso a su regreso a la Unión Americana seguirá haciendo castings.



“Mi vida continúa, es un aprendizaje, una experiencia de vida más y todo eso por lo general a las que somos luchonas nos hace más fuerte”.



Adriana explicó que el lograr algo en Estados Unidos es algo complicado, el año pasado rodó una película (Escape from Ensenada) que se estrena este año, pero su papel es muy pequeño, algo que no la desanima porque sabe que la industria es así y a figuras como Salma Hayek, Penélope Cruz o Diego Luna les tomó años estar en el sitio que ocupan hoy.



“No sólo es el ego de trabajar en Hollywood, que es el sueño de todos, siento que lo tengo que hacer porque tengo que dar un mensaje especial, como una misión que tengo. Sé que allá estoy empezando una carrera, entonces es muy diferente tener acá una carrera de casi 20 años, a un país donde eres nuevo y con otro idioma, sería un golpe de suerte muy fuerte entrar con un súper protagónico, pero es difícil”.



Adriana Fonseca se encuentra de visita en nuestro País, por lo que asistió al estreno de la puesta en escena Aventurera la noche del martes, donde fue invitada especial de los productores Gerardo Quiroz y Juan Osorio, por haber sido una de las intérpretes del personaje de “Elena Tejero” hace algunos años.