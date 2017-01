Del Castillo: Gobierno "machista" me persigue por ser mujer

MIAMI(AP )

Kate del Castillo dijo el lunes que su participación en la entrevista de Sean Penn con el capo de la droga Joaquín "El Chapo" Guzmán le ha costado oportunidades de trabajo como actriz y que un gobierno mexicano "machista" la persigue solo por el hecho de ser mujer.



La actriz mexicana tuvo que rodar la serie de Netflix de próximo estreno "Ingobernable" en Estados Unidos porque teme ser detenida si regresa a su País, donde enfrenta acusaciones de obstrucción de la justicia y lavado de dinero en relación con la reunión que tuvo en 2015 con el líder del cártel de Sinaloa, quien se encontraba fugitivo tras fugarse por segunda vez de una prisión mexicana.



En una entrevista con The Associated Press en un hotel en Miami, Del Castillo dijo que está agradecida con Netflix por apoyarla.

"No ha sido un buen año", expresó en inglés. "No pude trabajar porque la gente no me quería, porque tenían miedo".



Del Castillo lanza el martes una campaña con la organización defensora de los animales PETA en la que hace un llamado al Miami Seaquarium para que libere a la orca Lolita a un santuario costero. En videos producidos por PETA en inglés y español, exhorta al público a boicotear los parques marinos.