Justin Bieber cree que Selena Gómez usa a The Weeknd

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Si bien Justin Bieber se negó a ofrecer a reporteros su opinión sobre la relación entre Selena Gomez y The Weeknd; en privado, el cantante canadiense cree que su ex sólo está usando al intérprete de “The Hills”.



La semana pasada, Selena Gómez fue captada muy cariñosa con The Weeknd, a las afueras de un restaurante en Santa Mónica, California.



Según la página “TMZ”, Bieber cree que Selena sólo está usando a The Weeknd para tener promoción, algo que hizo antes con él, con Nick Jonas y Zedd.



Al parecer, a la cantante le gusta tener relaciones amorosas con los hombres con los que trabaja en algún proyecto musical.



En agosto del año pasado Bieber y Selena tuvieron un enfrentamiento vía Instagram. Él se quejó de las críticas de sus fans a Sofía Ritchie, con la que se fue de viaje, y Gómez le recriminó la actitud hacia sus seguidores.



Bieber no se quedó callado y expresó: “Es chistoso ver gente que me usó para atraer atención y aún trata de señalar de esta manera”.



Ni Selena ni The Weeknd, cuyo verdadero nombre es Abel Tesfaye, han hablado de su relación, pero las fotos en las que aparecieron juntos ya trajeron consecuencias.



La modelo Bella Hadid, ex novia de The Weeknd, dejó de seguir en Instagram a Selena.



El fin de semana se dijo que Gómez no siente culpa con la modelo pues aunque coincidían en las reuniones de Taylor Swift, en realidad no eran amigas.



Selena Gómez llamó la atención también la semana pasada luego de que circulara una fotografía de ella semidesnuda.