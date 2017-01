"Lady Wuuu" sufre presunta discriminación en antro gay

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

“Lalo” Arias, mejor conocido como “Lady Wuuu”, dio a conocer a través de sus redes sociales que fue discriminado en un antro gay de Monterrey.



Explicó que acudió a un lugar llamado “Jack”, en donde no le permitieron la entrada por “no estar a la altura”.



“Ayer fui a @jacknightsmty en donde a pesar de haber pagado un cover, el gerente del lugar llegó muy prepotente y me sacó a mí y a mis acompañantes del lugar, que porque el lugar era muy exclusivo y yo no estaba a la altura”.



Lady Wuuu dijo que levantará “una denuncia ante las autoridades correspondientes por DISCRIMINACIÓN. No es posible que siga existiendo distinción por raza, género, situación económica o preferencia sexual. Peor aún que siendo un lugar Lgbttti muestren odio y discriminación en dicho lugar, cuando la comunidad ha luchado años por borrar esos malos sentimientos”.



En su cuenta de Twitter ha compartido mensajes de apoyo de sus seguidores.



Arias estuvo en Monterrey en un evento en la Arena Coliseo de la ciudad.