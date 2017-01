Diego Boneta vuelve a ser el tierno

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Hace 13 años que Diego Boneta conquistaba corazones adolescentes en “Alegrijes y rebujos” y nueve que tomó la decisión de abandonar el confort de Televisa para buscar suerte en EU.



En 2003 era el tierno y lindo en la historia y, para su nueva aventura cinematográfica actualmente en rodaje, ha retomado esa característica y ahora hasta pelea con espadas.



Boneta coprotagoniza la cinta de fantasía “Starbright”, que cuenta la historia de una joven huérfana que escapa de la realidad fantaseando y entrando en un mundo de cuentos de hadas.



En el elenco actúan también John Rhys-Davies (El señor de los anillos), Ted Levine (Shutter island) y Alexandra Dowling (Juego de tronos).



“Salgo como un italiano-americano dueño de un hotel, que es como una especie de castillo y que se enamora de una chica que está siendo perseguida por unos cuates malos”, cuenta el actor vía telefónica.



“Ahora estamos filmando una escena de pelea de espadas, hay muchos ‘stunts’, ha sido divertido a pesar de que son 80 días de rodaje”, dice.



Su personaje de galán rompe prácticamente con el estigma que los actores mexicanos tienen en Hollywood, donde siempre se dan papeles de migrantes, villanos o mejores amigos.



Mucho le ayuda, considera Boneta, no solo el físico que tiene, sino el hablar inglés sin acento, que comenzó a practicar desde hace nueve años.



Y por eso, señala, ha podido participar en cintas como “La era del rock”, al lado de Tom Cruise o la serie televisiva “Scream queens”, sumando más de una decena de producciones.



En enero, en el marco del Festival Internacional de Cine de Sundance, especializado en cine independiente, al actor de 26 años se le verá en “Before I fall”, drama con misterio, en donde interpreta a un maestro de filosofía. Durante toda la película, informa, intenta contar la historia de Sisífo, que en la mitología griega era castigado con empujar una piedra a la cima de montaña.



“Eso es relevante a la historia, porque es una niña que está reviviendo el mismo día constantemente y lo padre es que la moral la cuenta el maestro”.



Y para marzo comenzaría el rodaje del thriller “A bend in the road”, al lado de Alexi Knapp (Notas perfectas).



Boneta ríe cuando se le pregunta si no le preocupa que tanto trabajo en EU le quite oportunidades en México, donde quizá los productores pensarían que cobra caro. “Me encanta representar a México afuera, pero por supuesto espero que algo me ofrezcan”.