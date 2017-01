Selena Gómez niega sentirse mal por Bella Hadid

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

La semana pasada, la cantante Selena Gómez sorprendió no sólo por una fotografía en la que aparecía semidesnuda, sino también por unas imágenes en las que se le veía muy cariñosa junto a The Weeknd.



El cantante y Selena fueron a un restaurante de Santa Mónica, California, y a su salida fueron captados por “paparazzi” mientras Gómez le daba algunos besos.



Los comentarios no se hicieron esperar porque The Weeknd es ex novio de la modelo Bella Hadid, amiga de Selena.



De hecho, Bella dejó de seguir a Selena en Instagram poco después de que se dieran a conocer las imágenes con The Weeknd.



Ahora, el portal “TMZ” asegura que Selena no siente culpa con Bella, pues no eran amigas cercanas.



Gómez siempre fue amiga de Taylor Swift, la “líder” del grupo en el que también están Bella y su hermana Gigi; sin embargo, Selena no siente que haya tenido que ofrecer una explicación a Hadid por The Weeknd.



Acerca de la relación entre Selena y The Weeknd, aún no se trata de nada formal, pues tienen poco tiempo saliendo y conociéndose.