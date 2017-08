Julián Gil, dispuesto a someterse a prueba de ADN

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Estoy sorprendido por esta decisión En su momento podré hablar con ustedes. Por ahora les puedo asegurar que en mi corazón no existe ni la más mínima duda de que Matías es mi hijo y estoy dispuesto a hacerme la prueba cuando se me solicite. Saludos y bendiciones 🙏🏽 #Repost @tvynovelasmex ・・・ Te adelantamos la portada de mañana, con las razones por las que @marjodsousa pide una prueba de ADN de @juliangil Una publicación compartida de Julian Gil (@juliangil) el 11 de Ago de 2017 a la(s) 2:51 PDT

Luego de que una revista de circulación nacional publicara que la actriz Marjorie de Sousa solicitó una prueba de ADN a su ex pareja Julián Gil, para comprobar que Matías es su hijo, el actor argentino respondió a través de un mensaje en su cuenta de Instagram:"Estoy sorprendido por esta decisión. En su momento podré hablar con ustedes. Por ahora les puedo asegurar que en mi corazón no existe ni la más mínima duda de que Matías es mi hijo y estoy dispuesto a hacerme la prueba cuando se me solicite. Saludos y bendiciones", escribió.La ex pareja se encuentra en medio de un pleito legal por la pensión alimenticia de su hijo; recientemente los abogados de Marjorie dijeron que el actor sería multado tras negarse a dar el 20 por ciento de sus percepciones para la manutención de Matías.