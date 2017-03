El guitarrista Kirk Hammet reacciona a cover de Metallica

(GH)

Los niños como el de este video, no sólo dan esperanza para la longevidad del metal, sino que son absolutamente inspiradores para una nueva generación de metaleros que aprecien los clásicos y continuen el legado, publicó Loudwire Apenas logrando manejar una guitarra de tamaño completo en lugar de una versión infantil en miniatura, este pequeño realizó el cover de "Nothing Else Matters" de Metallica. Con una risa nerviosa al principio, luego ya cómodo con la guitarra acústica en su regazo estalló su interpretación con pasión conmovedora.Este video se publicó hace casi un año, y acumuló más de tres millones de visitas, pero recientemente el mismísimo guitarrista de Metallica, Kirk Hammet, reaccionó en un video del youtuber Luisito Rey, en su pasada visita a México, donde le pidió diera su opinión y puntuación a varios covers de fanáticos de la banda.El video de este niño cautivó a Kirk, quien convencido dijo que el chico se convertirá en un “guitar hero” algún día.A continuación puedes ver las reacciones del guitarrista de Metallica: