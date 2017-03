Filtran fotos íntimas de Emma Watson

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

La actriz británica Emma Watson fue víctima de un robo de fotografías íntimas que se filtraron a Internet.



De acuerdo con “The Telegraph”, el equipo de Watson confirmó el robo, pero aseguró que no hay imágenes de ella desnuda.



“Fotografías de una prueba de vestuario que Emma tuvo con un estilista hace un par de años han sido robadas. No son fotografías de desnudos. Los abogados han sido instruidos y no comentaremos más”, señaló un portavoz de la actriz.



Desde el martes por la noche en redes sociales se comentó que las imágenes de la actriz están en la “web oscura” y otros aseguran que están en 4Chan.



También se mencionó que existen imágenes íntimas de Amanda Seyfried.

Apenas hace unos días, Watson fue criticada por aparecer en una revista mostrando parte de su pecho.



Dijo que sus senos no tenían nada qué ver con el feminismo que defiende.



Esta semana, la actriz Mischa Barton respondió a través de su abogada a la venta de un video íntimo de ella.