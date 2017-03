José José está hospitalizado

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

El “Príncipe de la Canción”, José José, se encuentra hospitalizado desde hace una semana en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, debido a un tumor que le fue detectado en la cavidad abdominal, informaron allegados al artista.



Aunque en días pasados se reportó que el intérprete de temas como “El Amor Acaba” y “Lo Dudo” había viajado, procedente de Miami, a la Ciudad de México para realizarse un chequeo médico de rutina, las fuentes destacaron que vino porque su estado de salud es delicado.



De hecho, a José Rómulo Sosa Ortiz, nombre real de José José, se le practican diversos estudios médicos para entregarle esta misma semana el diagnóstico definitivo y así, establecer el tratamiento al que será sometido.



Aún no se sabe si es cáncer

Se prevé que se le practique una biopsia para ver si el tumor es operable y si tiene células cancerígenas.



Los informantes precisaron que la situación del cantante de 69 años es complicada, pues también le están atendiendo una serie de males que le aquejan desde hace mucho tiempo.



José Joel, hijo del famoso trovador, prefirió no hacer comentarios por lo pronto.



“Sobre mi papá no tengo nada que decir... Te lo agradezco mucho. cuando mi papá salga, él lo dirá...”.



–¿Cuando salga del hospital...?, se le insistió.



“Por favor, no quiero ser grosero, te lo agradezco mucho. Cuando mi papi salga, él lo comentará todo...”, dijo.



Rumor sobre su muerte

El jueves pasado, ante la preocupación que generó en cibernautas su visita médica, incluso se hizo viral el falso rumor de su fallecimiento.



Se creo el hashtag “Hasta siempre José José” lo que fue desmentido en diversos espacios informativos.



También en julio de 2016 se hizo viral en redes el deceso de José José, quien, después, en un homenaje por sus 50 años de trayectoria, encaró molesto a los periodistas.



“Escúchenme bien lo que les voy a decir... ¡Estoy indignado! Hace cuatro días volvieron a publicar que había muerto. No para el teléfono de mi casa. Mi familia está alarmada y mis amigos están preocupadísimos. ¿Por qué informan eso?”.