Productor de los Grammy se disculpa por falla con Metallica

El experimentado productor de los Grammy ofreció sus disculpas a Metallica y la estrella del gospel Shirley Caesar, tras los errores técnicos que marcaron la ceremonia.



El micrófono del vocalista de Metallica, James Hetfield, no funcionó al principio de su número musical con Lady Gaga. En el caso de Caesar, quien recibió un reconocimiento a la trayectoria, fue identificada con la fotografía de otra estrella del gospel, CeCe Winans, durante un montaje.



"Este tipo de cosas son horribles y pasan", dijo Ken Ehrlich en una entrevista con The Associated Press el miércoles. "Ese es uno de los riesgos de la televisión".



El problema durante la presentación de Metallica hizo que Hetfield improvisara y cantara con el mismo micrófono que Gaga. De acuerdo con la banda el micrófono no estaba proyectando sonido.



Ehrlich declaró que su equipo ha dado versiones diferentes de lo ocurrido.



"Mis chicos dicen que el cable del micrófono estaba conectado", relató. "Su teoría es que uno de los extras (en el escenario) pateó accidentalmente el cable y eso afectó el micrófono".



Como haya sido, el resultado fue que la voz de Hetfield no se pudo escuchar en la primera parte de la presentación.



"Obviamente nos disculpamos con la banda", continuó Ehrlich, quien calificó el tropiezo como "horroroso".



El productor agregó que ha trabajado con Metallica por años así que ver lo que pasó fue algo que le afectó a nivel personal, "duele".



En el caso de Caesar, Ehrlich tenía una explicación más clara.



Cuando preparaban un video para la sección dedicada a la cantante en la ceremonia, se usaron imágenes de una famosa actuación de Caesar y Winans con Whitney Houston, por eso Winans apareció por error.



Ehrlich expuso que generalmente revisa esas imágenes pero este año no tuvo oportunidad pues estaba ocupado con la ceremonia y el homenaje de la Academia de la Grabación para los Bee Gees, que se grabó en Los Ángeles el martes y será transmitido en una fecha posterior.



"Obviamente nos queremos disculpar con Shirley Caesar", apuntó. "Es muy desafortunado que haya pasado esto".



Ehrlich también se dijo frustrado porque los errores han opacado algunas de las grandes presentaciones de la noche, como las de Beyoncé, Bruno Mars y Adele, quien tuvo su propio tropezón cuando tuvo que volver a empezar la canción en homenaje a George Michael.



"Cuando haces un programa en vivo de tres horas y media está lleno de peligro", sentenció el productor. "Fue un espectáculo riesgoso en muchos sentidos".



Ehrlich ha producido los Grammy por años y también otras galas importantes como los Emmy.