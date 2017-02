El emotivo mensaje de feminismo de Prabal Gurung

(SUN)

Foto: Vogue

“The future is female” (El futuro es femenino), “Love is the resistence” (El amor es la resistencia) y “Girls just want to have fundamentals rights” (Las chicas sólo quieren tener derechos fundamentales), fueron algunas de las frases que se podían leer en las playeras con las que cerró su desfile, Prabal Gurung.El mismo diseñador, salió a la pasarela portando una que rezaba “This is how a feminist looks like” (Así es como se ve un feminista).A través de estas playeras, Gurung aprovechó la Semana de la Moda de Nueva York para dejar en claro su apoyo a los derechos de la mujer, a la diversidad y a la inclusión de las minorías.Una de las inspiraciones de Prabal para crear esta colección -que forma parte de Otoño 2017-, fue la Marcha de la Mujer en Nueva York a la cual asistió el pasado mes de enero y pensó en la necesidad de “capturar lo que sentía allí”, mencionó el diseñador en entrevista a Hollywood Reporter.El creador, originario de Singapour, ha declarado también que el haber sido criado por una madre soltera lo ha hecho ser el tipo de persona que es ahora.“Para mí, el feminismo no es sólo un tema de tendencia. Es la única manera que he conocido, incluso antes de que yo supiera lo que era -el feminismo-”, agregó Prabal.Entre las modelos que desfilaban se encontraba Gigi Hadid y algunas invitadas fueron Sarah Jessica Parker, Huma Abedin y Priyanka Chopra.Hace unos meses María Grazia Chiuri, se sumaba a la lucha por los derechos de la mujer a través de la casa Dior, con una t-shirt con el lema “We should all be feminists” (Todos deberíamos ser feministas).Sin renegar la influencia que ésta tuvo en sus playeras, Gurung reafirmó el lema de Dior con una playera que rezaba “Sí, todos deberíamos ser feministas”.A partir del minuto 6:58 se observan las playeras con las insignias feministas en el cierre del desfile.