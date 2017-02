Hernaldo Zúñiga invoca al amor

TIJUANA, Baja California(GH)

Por su sangre corren los versos, en su voz una armonía que viste cada palabra que de su corazón emana y aunque trata de reinventarse, el resultado final siempre enamora a quien lo escucha, así es Hernaldo Zúñiga, el cantautor nicaragüense.



Con 37 años de trayectoria visitará Tijuana este viernes 17 de febrero, para ofrecer un recorrido por sus canciones, esas que despiertan suspiros y otras cuantas que reclaman lo que pudo ser.



“El manantial al margen”, su disco más reciente, es el preámbulo a esta cita, un cúmulo de recuerdos que compartirá con sus seguidores.



Temas de siempre

“Además de las canciones habituales en mi repertorio, hemos podido destacar canciones de mi prehistoria, que fueron éxitos muy grandes en los 80 y que por más de 20 años no había cantado”, explicó en entrevista vía telefónica.



Agradable en su trato, sereno al responder, Zúñiga mencionó que la inspiración sigue teniendo permanencia en su vida, aunque no hay una musa como tal, sí los sucesos del diario, político, social, amoroso y cultural.



“La música es un factor de esponja y a veces, incluso, las canciones son cobijadas por distintas fuentes, eso es la maravilla de este ejercicio, en eso no ha habido variación, al contrario a uno se le afina más la capacidad de lectura”, consideró.



Lo que reconoce el cantautor de “Procuro olvidarte” es que lleva en su alma como todo nicaragüense el sello dariano, es decir, de la saga inaugurada por el poeta Rubén Darío.



Con ese romance que lo caracteriza en sus canciones, Zúñiga mencionó que el estado actual de la canción en español es el de siempre.



“Cambian los formatos, pero el talento de los compositores siempre discurre en ciclos, yo no veo mucha diferencia en lo que se refiere únicamente a la canción en especial de hoy o de hace 30 años.



“Lo que sí hay, evidentemente, son cambios profundos en cómo se vende, cómo se proyecta”, consideró.



Grandes éxitos

Hernaldo Zúñiga tiene un coctel muy amplio de temas que forman parte de la memoria colectiva como “No tengo más patria que tu corazón”, “Ese beso que me has dado” o “Cómo te va mi amor”, pero su favorita es “Mentira”.



“Yo creo que una canción que desgarra de mis baladas ochenteras, que la hemos aderezado muy bien ahora con arreglos es ‘Mentira’, mi primer éxito en México. No por eso es que me emociona, es que tuvo una especie de reinvención, una segunda vida, yo hace diez años la iba a sacar de mi repertorio, pero me llegó con nuevos arreglos y la dejé”, indicó.



Y es en base a eso que el nicaragüense trata de reinventarse siempre, de estar bien informado sobre su entorno, de lo que pasa musicalmente, dice tener sus “vacas sagradas” que le dan ese plus.



Zúñiga a la par de esta gira, prepara un disco que tiene contemplado que salga bien para finales de año.



Para saber

Hernaldo Zúñiga le ha compuesto a Pandora, Manuel Mijares y ha trabajado con grandes productores como Manuel Alejandro.



Al detalle

Hernaldo Zúñiga

Gira: El origen del manantial

Cuándo: Viernes 17 de febrero

Hora: 20:00

Lugar: El Foro

Boletos en taquilla