Justin Bieber anuncia nuevo sencillo

El cantante canadiense compartió una fotografía del nuevo sencillo que llevará por nombre "Friends".La portada de la nueva canción está compuesta por dos pájaros sujetando a lo que parece ser un gusano.En su nueva producción musical, el intérprete de "Never Let You Go" trabajó de la mano con el productor BloodPop.Hace unas semanas, Bieber canceló su gira mundial "Purpose" debido a "circunstancias imprevistas".