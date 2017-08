Premios MTV "le hace el feo" al video de Despacito

NUEVA YORK, EU(AP )

Aunque “Despacito” es el video más visto en la historia de YouTube y el éxito musical más grande del año, MTV dice que el video musical de la canción no se presentó a los Premios MTV a los Videos Musicales 2017.MTV dijo en un comunicado a The Associated Press que “el video de ‘Despacito’ no fue presentado para su consideración”.“Despacito” no se ha transmitido por MTV, pero sí por MTV Tres, el canal latino de la compañía.Universal Music Latin Entertainment, el sello discográfico de “Despacito”, dijo que invitan a MTV a transmitir videos en español en su canal principal.MTV dijo, sin embargo, que el megaéxito de Luis Fonsi y Daddy Yankee será reconocido con una nominación en la categoría canción del verano, lo que se anunciará oficialmente la semana del 22 de agosto.Los VMA, como también se les conoce a estos galardones, por sus siglas en inglés, son el 27 de agosto.