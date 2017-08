Pratt pasa por los premios Teen Choice, Cyrus no aparece

LOS ANGELES(AP )

Los premios Teen Choice, que suelen ser una burbuja de celebración adolescente, se tomaron un momento el domingo por la noche para considerar el mundo que heredará su joven público.



Los hashtags, las tablas de surf y los fuertes alaridos dominaron como siempre la ceremonia, presidida por el astro de YouTube Jake Paul y diseñada para ser comentada en Twitter, Snapchat e Instagram.



Pero el espectáculo de dos horas llegó al día siguiente del brote de violencia en una manifestación de nacionalistas blancos en Charlottesville, Virginia, por lo que algunos ganadores imploraron a los espectadores adolescentes que se comporten mejor que sus mayores.



"Con toda la injusticia y el odio y todo lo que ha pasado no sólo en el mundo sino en nuestro país ahora, necesito que ustedes los jóvenes se eduquen, necesito que escuchen, necesito que presten atención", dijo Zendaya al aceptar el premio a la mejor actriz de una cinta de verano por "Spider-Man: Homecoming" (“Spider-Man: De regreso a casa”). s en West Hollywood, California.

"Estos últimos meses se me han bajado los humos bastante. Tuve que ser más consciente de mis palabras y acciones y cómo éstas afectan a los demás", dijo Paul mientras aceptaba sus propios premios, a mejor YouTuber y astro cibernético. "El próximo paso para mí es olvidar toda la mala prensa, el drama y la negatividad".

La banda de rock Maroon 5 fue honrada con el premio de la década. Entre otros premiados también estuvieron Dwayne Johnson por "Moana", Lucy Hale por "Pretty Little Liars" y Ed Sheeran como mejor cantante masculino.

