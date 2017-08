Willie Nelson acorta un concierto, alude a altitud de Utah

SALT LAKE CITY, Utah(AP )

Willie Nelson atribuyó a la gran altitud de Utah el que tuviera que suspender antes de tiempo un concierto cerca de Salt Lake City.



Nelson terminó antes de lo previsto el domingo por la noche su concierto en el Usana Amphitheatre del suburbio de West Valley City.



Más tarde se disculpó en un comunicado en sus cuentas de Twitter y Facebook.



“La altitud me afectó. Ahora me encuentro mejor y me dirijo a tierras más bajas”, explicó la leyenda del country, de 84 años.

El publicista de Nelson no respondió en un primer momento el lunes a una petición de más comentarios.



Nelson se vio obligado a cancelar varios conciertos este año debido a lo que su publicista describió como un resfriado fuerte.