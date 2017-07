Gente de Zona disfruta la "avalancha" en la que se ha metido

CIUDAD DE MÉXICO(AP )

Gente de Zona se ha convertido en el colaborador predilecto de artistas como Enrique Iglesias y Marc Anthony, con los que ha alcanzado el éxito internacional con canciones como “Bailando” y “La gozadera”. Ahora el dúo cubano suma esfuerzos con Jennifer López para “Ni tú ni yo”.



La canción forma parte del próximo álbum de López, su primero en español en una década, e incluye letras sensuales como “tus labios son agua pura y mi mirada ya refleja el Kamasutra”.



“Es bien atrevido el disco de Jennifer, no solamente ‘Ni tú ni yo’”, adelantó Randy Malcom Martínez, quien integra Gente de Zona con Alex Delgado, en una entrevista con The Associated Press en la Ciudad de México. “Hay muchas canciones que dicen cosas que a lo mejor las mujeres no se atreven a decir y creo que ahí está el quid de este buen disco que está preparando”.