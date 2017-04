Lucasfilm: Carrie Fisher no aparecerá en 'Star Wars: Episodio IX'

(GH)

La presidenta de Lucasfilm, Kathleen Kennedy, aclaró en un par de entrevistas el viernes que Carrie Fisher no aparecerá en la película Star Wars: Episode IX de 2019, a pesar de que el hermano de la actriz afirma que la princesa Leia jugaría un papel en la película de finales de trilogía, informó Rolling Stone "Tristemente, Carrie no estará en el episodio IX", dijo Kennedy a ABC News durante la celebración de Star Wars, donde debutó el trailer de Episodio VIII: El último Jedi. "Pero veremos mucho de Carrie en VIII".La aclaración de Kennedy llega apenas una semana después de que Todd Fisher, declarara que tanto él como la hija de Fisher, Billie Lourd, le concedieron a Lucasfilm y a Disney el permiso para utilizar imágenes de la actriz en el episodio IX."Ella es tan parte de ella como cualquier cosa y creo que su presencia ahora es aún más poderosa de lo que era, como Obi Wan - cuando el sable lo corta, se vuelve más poderoso", dijo Todd Fisher. "Siento que eso es lo que ha pasado con Carrie. Creo que el legado debe continuar... Ambos dijimos: 'Sí, ¿cómo la sacas de ahí?' Y la respuesta es que no."[Todd Fisher] probablemente estaba confundido porque terminamos todo en VIII, y Carrie es absolutamente fenomenal en la película. Estamos tan felices de haber podido completar el rodaje en el verano", dijo Kennedy el viernes. "Por desgracia, Carrie falleció, así que para el momento en que estábamos en camino con el episodio IX, en nuestros pensamientos, no habíamos escrito el guión, pero nos hemos reagrupado y comenzado de nuevo en enero".Kennedy señaló en una entrevista con Yahoo (a través de The Playlist) que el personaje de Fisher jugó una "parte significativa" en el episodio IX, pero después de que el equipo de Star Wars y el director Colin Trevorrow volvieron a reunirse en enero tras la muerte de Fisher en diciembre, la historia tomó una dirección diferente. "Dadas las circunstancias, no continuaríamos con eso", explicó Kennedy, sobre la declaración de Todd Fisher opinó: "No tengo ni idea de por qué dijo eso".Los productores anularon los rumores de que se basarían en la tecnología CGI para llevar a la Princesa Leia al Episodio IX; una versión CGI de la Princesa Leia de Fisher alrededor de 1977 tuvo un cameo en Rogue One de 2016.El jueves, George Lucas, Harrison Ford y Mark Hamill se reunieron en un panel del 40 aniversario y recordaron a la actriz con un conmovedor video tributo.