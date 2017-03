Ben Affleck completa estancia en rehabilitación

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El actor estadounidense Ben Affleck completó una breve estancia en rehabilitación.



De acuerdo con el portal “TMZ”, Affleck ingresó a un centro poco después de la entrega del Óscar y permaneció ahí durante dos semanas.



En su cuenta de Facebook, el actor publicó un mensaje donde dio a conocer la noticia.



“He completado un tratamiento por adicción al alcohol, algo con lo que he lidiado en el pasado y continuaré enfrentando. Quiero vivir mi vida al máximo y ser el mejor padre que pueda ser. Quiero que mis hijos sepan que no hay vergüenza en pedir ayuda cuando la necesitas y ser una fuente de fortaleza para cualquier que necesite ayuda, pero tenga miedo de dar el primer paso. Soy afortunado de tener el amor de mi familia y amigos, incluida Jen, quien me ha apoyado y cuidado de nuestros hijos mientras he hecho el trabajo que me propuse hacer. Este fue el primer paso de muchos tomados para una recuperación positiva”.



No es la primera vez que pasa por rehabilitación, pues en 2001 ingresó a un centro en Malibú por abuso de alcohol.



La semana pasada se supo que el actor y Jennifer Garner detuvieron su proceso de divorcio.