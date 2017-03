Maribel Guardia no tiene visa de trabajo para Estados Unidos

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Con respecto al endurecimiento de las leyes migratorias de Estados Unidos que, incluso, ha perjudicado a algunos actores mexicanos en los últimos días, la actriz y cantante Maribel Guardia explicó que si van en plan laboral, “los artistas deben contar con una visa de trabajo, pues no basta la de turista”.



Dio a conocer que por ahora tiene vencido su permiso. “Se venció mi visa de trabajo desde octubre. Fui a trabajar en diciembre y noviembre, pero para eventos con fines benéficos, entonces por eso me dejaron trabajar. Si te agarran en una presentación y no tienes visa de trabajo, te van a sacar. Antes lo podías hacer, pero ahora ya no”.



La también cantante mencionó que está procesando su visa de trabajo, pero con las autoridades migratorias “ha sido un proceso muy lento”, concluyó.



Maribel Guardia ofreció una conferencia de prensa junto a su hijo Julián para dar a conocer que él se convertirá en padre el próximo mayo.