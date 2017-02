Con buenos micrófonos Metallica saldrá de gira

(AP )

La buena noticia: 26 millones de personas estaban pegadas al televisor el domingo por la noche cuando Metallica le dio al heavy metal una rara aparición televisiva.



La mala noticia: una buena parte de su imperdible dueto con Lady Gaga fue interpretada ante un micrófono muerto.



Ahora Metallica se prepara para una gira de 23 conciertos masivos por Norteamérica en apoyo de su álbum "Hardwired ... To Self-Destruct". Es la primera verdadera gira de la banda desde el 2009.



El álbum ha vendido casi 2 millones de copias desde su lanzamiento en noviembre.



Presumiblemente, todos los micrófonos funcionarán cuando arranquen en mayo.



"Un minuto antes de que empezamos a tocar, cuando lo revisaron, funcionaba", dijo el baterista Lars Ulrich a The Associated Press el lunes por la noche. "En algún momento entre eso y que empezamos a cantar dejó de funcionar".



El guitarrista y vocalista principal James Hetfield cantó las primeras estrofas de "Moth Into Flame" sin que se le escuchara una palabra. Lady Gaga no tuvo problema con su micrófono, así que Hetfield terminó corriendo a compartirlo con ella.



"Lo único que estalló en mi teléfono fue lo increíble que fue cuando Gaga y James estaban uno en la cara del otro, cantando en el mismo micrófono, y la energía y el espectáculo que se creó", dijo Ulrich.



"Obviamente James tuvo un par de minutos difíciles, pero de algún modo supongo que su ira y frustración se tradujo bien a la televisión".



Metallica sigue vendiendo nueva música consistentemente, pero a principios de los 2000 Ulrich fue escarnecido por sus diatribas sobre cómo servicios para compartir canciones en internet, como Napster, estaban destruyendo el negocio de la música y condicionando a los consumidores a esperar obtenerla siempre gratis.



Sus críticas resultaron proféticas: la industria continúa luchando por adaptarse a un nuevo modelo de negocios en línea que arrasó con décadas de ventas y canales de distribución.



"No sé qué vaya a pasar cuando lancemos nuestro nuevo álbum", dijo.



"Hace 20 años había un camino y algunas expectativas de lo que ocurriría, ahora es un ... juego de azar. La mayor (sorpresa) para mí es que de algún modo seguimos teniendo esa puerta giratoria de chicos que se suben a bordo. Si tienes 12, 13, 14 años de edad y quieres saltar al mundo del rock pesado, Metallica es uno de los centros de compra centralizadas y todavía estoy muy feliz por eso. Pero por qué eso sucede, no sabría decir".



La gira comienza el 10 de mayo en Baltimore y termina el 16 de agosto en Edmonton, Canadá. Cada entrada al concierto incluirá una copia del nuevo álbum, ya sea en CD o para descarga digital.



"En estos tiempos locos, confusos y divisivos, será divertido ver a todo el mundo reunido para una noche en la que podrán dejar de lado sus diferencias y disfrutar algo de música", declaró Ulrich. "Estamos locos por salir al ruedo".