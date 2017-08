Flans le hace el 'fuchi' a los 90

ENSENADA, Baja California(GH)

A pesar del éxito que ha tenido el regreso del a mayoría de los grupos dela década de los noventa, Ilse, Ivonne y Mimi de Flans, declararon que no tienen ningún interés de colaborar con ellos.



“Yo en particular te diría que soy bien díscola, yo quiero el escenario nomás para nosotras solitas”, expresó Mimi, mientras que Ivonne dijo “Nosotras somos mucho más altas que todo esos grupos” y por su parte Ilse aseguró “Tenemos mucha más personalidad”.



Luego de haber lanzado su Primera Fila hace dos años, las interpretes de “No Controles”, dijeron que por el momento no tienen planes de grabar un nuevo disco.



“El único plan que tenemos en este momento es cantar, vivimos súper al día y nos ha funcionado bien así, estamos contentas porque tenemos invitaciones padrísimas de mucha gente y conforme la vida nos lo vaya diciendo”, comentó.