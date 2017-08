Mauricio Islas saca la casta contra el bullying infantil

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Además de actuar, Mauricio Islas se encuentra actualmente trabajando con su fundación contra el bullying y conductas autodestructivas llamada "Mauricio Islas Rescatando al ser sólo te queda despertar", y, además, prepara un libro en el que contará todas las situaciones por las que ha atravesado en su vida.



"En Saca la casta hago un simbolismo de cómo lo apliqué en el americano y ahora en la vida. Es la estructura de mi vida y qué me ha pasado desde que falleció mi hermanita, cuando se separaron mis padres..."



El libro, dice, está en proceso y tardará en salir, por lo que posiblemente el próximo año vea la luz.



Mientras tanto, Mauricio está muy motivado con su fundación, con la que pretende ayudar a los jóvenes en situaciones como el bullying, que él mismo padeció cuando era niño y que le costó trabajo superar por el temor de hablarlo.



En el plano actoral, decidió apostarle a la comedia con una serie llamada "El hombre de tus sueños", en la que comparte crédito con Héctor Bonilla, Verónica Merchant, Dolores Heredia y Frank Meric.



"Mi personaje se llama Hugo, un padre soltero con un hijo de 14 años al que acaban de correr del trabajo, anda sin chamba y tiene una prima (Verónica Merchant), ella acaba de poner un negocio en el que se enfrenta con varios problemas porque necesita actores y empieza a tener muchas llamadas de mujeres que andan buscando al hombre de sus sueños así que me llama para que me disfrace como los hombres que ellas desean", detalló.



La serie se transmitirá por Az Mundo. Islas también aplaudió que muchos contenidos en televisión estén hablando de padres solteros.



"Por fin se dieron cuenta que hay papás a los que les ha tocado cubrir los dos roles, habemos padres divorciados que nos ha tocado hacernos cargo de nuestros hijos, es muy positivo que las mujeres vean esta otra parte", señaló.