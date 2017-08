Entre lágrimas, Aaron Carter da show tras salir del clóset

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Aaron Carter no pudo aguantar las lágrimas. El viernes por la noche tuvo su primera aparición pública en un escenario luego de haber anunciado que es bisexual.



El cantante tuvo una presentación en el bar Hamburger Mary’s, ubicado muy cerca de su casa en Florida.



En un video difundido por el portal TMZ, se ve al cantante presentar su nueva canción, “Hard To Love” (Duro de amar), que está inspirada en la relación que tuvo con su ex novia, de quien se separó justo después de que anunció su bisexualidad.



En la interacción con el público, Carter pregunta cuántos de los que están ahí son duros de amar, y la respuesta es un montón de manos alzadas.



Con gritos de apoyo y aplausos, los fans del cantante respaldaron un breve discurso en el que reafirmó: “Soy bisexual y me siento libre”.



Después, dio la espalda y caminó unos pasos para que el público no lo viera llorar. Durante unos segundos y apoyado por una persona de su staff, se le ve con lágrimas en los ojos.



Enseguida regresa al proscenio y finalmente comienza la ejecución de su nuevo tema, provocando otra vez aplausos y gritos.



Aaron Carter reconoció hace una semana su bisexualidad y días más tarde se separó de su novia, Madison Parker. Sus representantes lo informaron así: “Aaron y Madison se quieren y se respetan entrañablemente. Fue una decisión conjunta”.



En un comunicado, se añadió que Carter, de 29 años, quiere concentrarse en su carrera musical.



El hermano menor del cantante de los Backstreet Boys, Nick Carter (37) había escrito esto sobre su bisexualidad en Twitter: “Cuando tenía unos 13 años me empezaron a gustar tanto chicos como chicas. No me avergüenza, sólo es un peso y una carga que he llevado durante largo tiempo y de la que quiero liberarme”. Carter había relatado entre lágrimas en una entrevista televisiva reciente que sufría problemas de salud tras una breve detención por drogas a mediados de julio.



A finales de los 90, Carter tuvo sus mayores éxitos.