Episodio de "Game of Thrones" tendrá acceso abierto en HBO GO

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El primer episodio de la nueva temporada de “Game of Thrones” tendrá acceso abierto a través de la plataforma HBO GO.



A través de un comunicado, HBO informó que ofrecerá sin costo para televidentes de Latinoamérica, que aún no sean suscriptores, acceso a producciones como “Game of Thrones”, “Ballers” e “Insecure”, así como al documental “Cries from Syria”.



La séptima temporada de “Game of Thrones” se estrena el próximo domingo y el primer capítulo estará abierto a no suscriptores desde el 17 de julio hasta el 15 de agosto.







En el caso de “Ballers”, el primer episodio de la tercera temporada se abrirá del 24 de julio al 22 de agosto, mientras que el primer episodio de la segunda temporada de “Insecure” está disponible en las mismas fechas.



“Cries from Syria”, documental sobre la crisis humanitaria en ese país, se podrá ver sin costo hasta el 16 de julio.