Presume Ludwika su mejor momento

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Ludwika Paleta presumió estar en el mejor momento de su vida, luego de dar a luz a sus mellizos, Bárbara y Sebastián hace poco más de un mes.



La actriz y su esposo, Emiliano Salinas, desfilaron anoche por la alfombra roja de la 59 entrega del Premio Ariel, ceremonia en la que estaba nominada como Mejor Actriz por su actuación en la película "Rumbos Paralelos".



"No puedo estar más contenta, estoy viviendo uno de los momentos más bonitos, más tranquilos, más plenos, más felices y más amoroso de mi vida con mis dos chiquitos preciosos y sanos.



"Con mi niño grande que esta encantado, y con el esposo más amoroso que pude escoger y haciendo los que más me gusta", compartió la intérprete a su llegada al Palacio de Bellas Artes.



Destacó que lo más complicado es tener que acostumbrarse a desvelarse, pues ambos bebés están acostumbrados a comer al mismo horario, por lo que se tiene que turnar con su pareja para atenderlos.



"Están tremendas las desveladas, ellos quieren comer al mismo tiempo y piden y exigen. Son nuestros amos y patrones, lo que ellos digan estamos a sus disposición.



"Siempre es una alegría cuando un bebé llega al mundo, pero cuando son dos es una doble bendición. Tenía un hijo y ahora tengo tres".



Sin embargo, pese a la felicidad que ahora la envuelve, aseguró que la noticia del doble embarazo fue un suceso que al principio la sorprendió y la puso muy nerviosa.



Gracias a que siempre se ha preocupado por cuidarse y alimentarse bien, no le ha sido complicado volver a su peso, y en pocas semanas cree que estará en forma.



Su esposo ha sido su mayor apoyo en esta etapa y hasta le ha tocado entrarle a cambiar pañales y preparar biberones.