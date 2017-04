Star Wars celebra su 40 aniversario

(AP )

El elenco de "Star Wars" logró celebrar 40 años de historia en 90 minutos.



Con una aparición sorpresa de Harrison Ford, un conmovedor homenaje para Carrie Fisher, una actuación de John Williams y muchos chistes sobre los diálogos de George Lucas.



Los asistentes a la Celebración de Star Wars recibieron eso y más el jueves en Orlando, Florida, en el primero de cuatro días de eventos para fans en el aniversario de la saga espacial de Lucas.



El actor Warwick Davis moderó la retrospectiva a las cuatro décadas de legado, con participaciones de la jefa de Lucasfilm Kathleen Kennedy, Mark Hamill, Billy Dee Williams, Anthony Daniels, Peter Mayhew y Hayden Christensen.



También hubo videomensajes de Liam Neeson, quien dijo en broma que se estaba haciendo una película sobre Jar Jar Binks entrando al lado oscuro, y de Samuel L. Jackson, quien descaradamente dejó entrever que su personaje Mace Windu no está muerto.



"Hagamos que suceda", dijo Jackson a Kennedy. "Todo lo que tienen que tienen que hacer es decir esa palabra".



La participación inesperada de Ford provocó la respuesta más animada de los miles de admiradores en un centro de convenciones.



"No puedo creer que logramos que esto se mantuviera en secreto, tomando en cuenta que aterrizaste tu avión" en la autopista interestatal 4, bromeó Davis cuando cedieron los aplausos.

"Fue un buen aterrizaje", respondió Ford sonriendo.



A lo largo de los años el actor ha tenido una relación distante con los admiradores de su personaje Han Solo, pero el jueves parecía genuinamente feliz por recordar el legado de la creación de Lucas.



Lucas dijo que ya había trabajado con Ford en "American Graffiti" cuando le dio el papel porque se trataba "de naves espaciales y volar", algo que el actor sabía hacer.



Ford, haciendo referencia a Indiana Jones, otro de sus personajes emblemáticos, respondió en broma "¿Volar? Sí ¿Aterrizar? No".



Para los súper fans de "Star Wars" la mayoría de las historias de detrás de cámaras que se contaron eran igual de sabidas que las de las películas, como el hecho de que la inspiración de Lucas para Chewbacca fue su perro Indiana y los problemas de los actores con el diálogo refinado y técnico de Lucas.



"¿Cómo puedes hacer que un trabalenguas suene como un diálogo espontáneo?", preguntó Hamill.

"Tiene razón era un poco demasiado", respondió Lucas.



Ford agregó risueño: "Le dije George, 'puedes teclear esto, pero no lo puedes decir, mueve tu boca cuando estás tecleando".



La gran ausente fue, claro, Carrie Fisher quien murió el año pasado a los 60 años. Lucas y Kennedy guardaron sus palabras sobre Fisher para el final.



"Era muy fuerte, muy inteligente, muy divertida, muy atrevida y muy testaruda. No había mucha gente como ella. Era como una en un billón", dijo Lucas al recordar la disposición de Fisher para decirle cuando sus diálogos eran demasiado difíciles al interpretar a la princesa Leia. "La amaremos por siempre y para siempre".



La hija de Fisher, Billie Lourd, quien actuó junto a su madre en "Star Wars: The Force Awakens", apareció en el escenario con un vestido blanco al estilo de Leia para recordar a su madre y a su abuela Debbie Reynolds, quien falleció un día después de Fisher. Hamill planeaba hacer un homenaje para Fisher el viernes.



El compositor de la música de Star Wars John Williams terminó la sesión dirigiendo a la Orquesta Filarmónica de Orlando con una interpretación de algunos de sus temas principales.



La celebración para Star Wars continuará hasta el domingo e incluye varias actividades para admiradores, muchas de las cuales serán transmitidas por internet, entre ellas una plática el viernes con el director de la próxima película "Star Wars: The Last Jedi", Rian Johnson.