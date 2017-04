Gabriela Roel se mete en la piel de Lupita D'Alessio

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Gabriela Roel ha pasado demasiadas horas estudiando y preparándose para poder meterse en la piel de la que considera la mejor intérprete de México: Lupita D’Alessio.



Las grabaciones de la serie que prepara Televisa respecto a la vida de "la leona dormida" comenzaron en diciembre y son cuatro actrices las que la representan en la pantalla, una es Mariana Torres y la otra Gabriela Roel. La primera abarca desde la OTI y la última entra a escena a partir del año 2006.



“Hablé con Lupita antes de empezar porque nos contactó Yolanda Andrade, me felicitó, la felicité y me dio la bendición”, platicó la actriz. Esta distancia entre la actriz y la cantante le parece sano pues así puede construir al personaje.



“Yo creo que desde que era chiquita me gustaba Lupita D’Alessio, ella y yo no nos llevamos demasiados años pero ella fue un éxito desde muy joven, a mí de chiquita me encantaba y bueno pues me habló Rubén Galindo porque creo que me vio en la serie de Juan Gabriel, encontraron que soy muy parecida a Lupita”.



Aunque no pudo contar mucho de la historia, Roel se dijo emocionada por este proyecto.



“Ha sido una responsabilidad muy grande, es una mujer muy fuerte en todos los aspectos, es una mujer que está viva la señora, muy popular, es Lupita la mejor intérprete de México".