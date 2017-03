¿Quién es Alex Rodríguez, el nuevo amor de J.Lo?

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Desde hace unas semanas se dice que Jennifer López tiene un nuevo amor y que se trata del ex beisbolista Alex Rodríguez.



Aunque ninguno lo ha confirmado, fueron vistos disfrutando de un romántico fin de semana en Bahamas y J.Lo publicó durante algunos segundos en Instagram una imagen con Rodríguez.



El ex jugador de los Yankees de Nueva York nació el 27 de julio de 1975 en Nueva York, dentro de una familia dominicana. En 2004 debutó con los Yankees y jugó su último partido en Grandes Ligas el 12 de agosto de 2016.

Durante su carrera enfrentó un escándalo por uso de esteroides.



En cuanto a su vida personal, Rodríguez ha salido con varias mujeres de la farándula en Estados Unidos.



Cuando aún estaba casado con Cynthia Scurtis, madre de sus dos hijas, se le vio con la cantante Madonna, que incluso fue señalada como factor en el divorcio del ex beisbolista.



“La Reina del Pop” dijo que sólo eran “amigos”, pero se manejaron versiones de que pensaban formar una familia.



Tras la ruptura con Madonna, Alex Rodríguez sostuvo un romance con la actriz estadounidense Kate Hudson en 2009.



Para febrero de 2010, Rodríguez ya era visto con otra actriz de Hollywood, Cameron Díaz.



Su romance estuvo marcado por varias rupturas y regresos hasta que en septiembre de 2011 terminaron por separarse.