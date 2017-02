Vestido pro Trump de Joy Villa impulsa ventas de su álbum

LOS ÁNGELES, California(AP )

El llamativo vestido que Joy Villa llevó a los Grammy, con el lema "Make America Great Again", parece haber impulsado las ventas de su música.Su álbum de 2014 "I Make the Static" encabezaba la lista de discos pagados de Amazon, por encima de producciones de Beyonce, Bruno Mars y Lady Gaga.El uso del slogan de la campaña presidencial de Donald Trump en el vestido que Villa lució el domingo generó una fuerte reacción de los simpatizantes de Trump y críticas en las redes sociales.La artista explicó su decisión en Instagram."Uno puede defender lo que cree o caer por lo que no", escribió. Y agregó: "Acepto las diferencias".Villa tiene todo un historial de trajes sensacionalistas en la alfombra roja. En 2015 llegó con un vestido hecho completamente con materiales reciclados.