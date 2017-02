Katy Perry hace broma sobre Britney Spears y la critican

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Katy Perry se convirtió en objeto de críticas por una referencia a la crisis mental que Britney Spears sufrió hace una década y que terminó con la “Princesa del Pop” rapándose.A su llegada a la entrega de los premios Grammy, el domingo por la tarde en el Staples Center de Los Ángeles, Perry fue entrevistada a su paso por la alfombra roja.Ryan Seacrest le preguntó a qué se debía su pausa en la escena musical, pues no ha publicado un nuevo disco desde 2013.“Se llama cuidar de tu salud mental. Todavía no me he rapado”, respondió Perry.Usuarios en redes comentaron que no era gracioso burlarse de la condición mental de Spears, quien fue diagnosticada con trastorno bipolar.No obstante, Perry volvió a hacer referencia al asunto más tarde cuando habló a CBS del cambio en su color de cabello.“Es como el último color en el espectro que puedo usar. Me he hecho todos y lo único que me queda es raparme, lo que realmente me estoy ahorrando para una crisis pública”.Durante la gala, Perry presentó su nueva canción: “Chained to the Rythm”.