Publican trailer de "Ghost in the Shell" con Scarlett Johanson

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Un nuevo trailer de “Ghost in the Shell”, cinta protagonizada por Scarlett Johansson, se dio a conocer a través de Internet.



“Ellos me crearon, pero no pueden controlarme”, dice el personaje de Johansson en el material.



Johansson interpreta a la mayor “Motoko Kusanagi”, un ciborg que pertenece a la sección 9 de Seguridad Pública en Japón.



La cinta, dirigida por Rupert Sanders, está basada en el manga creado por Masamune Shirow.



Además de el manga, en 1995 la historia se adaptó a una película del mismo nombre, que inspiró a las hermanas Wachowski para crear “Matrix”.



Michael Pitt y Juliette Binoche también participan en “Ghost in the Shell”.



En Estados Unidos, la cinta se estrenará el próximo 31 de marzo.