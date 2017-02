Se lleva la noche Adele

LOS ÁNGELES, California(Agencias)

Fue la noche de Adele en la 59 entrega de los Grammy. En todo sentido. Se llevó los premios más importantes, Canción del año, Grabación del año y Álbum del año, superando a Beyoncé; al final la intérprete acaparó cinco premios.



Pero dejó en claro que su gran inspiración es, precisamente, Beyoncé, a quien le dedicó sus victorias.



Adele al ganar el premio Canción del año por “Hello”, le dijo a Beyoncé (a quien derrotó en esa categoría): “¡Te amo, te amo!”.



Luego, al recibir el premio de Grabación del año, le dijo a Beyoncé que quería que fuera su madre.



En una noche destinada a rendir tributo a los grandes de la música que murieron en el último año, lo más comentado fue el reinicio del homenaje de Adele a George Michael y el fallo de sonido en la presentación de Metallica.



Adele pidió volver a empezar su interpretación de “Fastlove” y no sirvió el micrófono de James Hetfield en la presentación de Metallica con Lady Gaga.



Al terminar la canción, Hetfield pateó el micrófono y lanzó su guitarra.

Otro artista icónico que murió el año pasado, David Bowie, no tuvo un homenaje debido a que fue honrado en los Grammy del año pasado, que se celebraron después de su muerte.



Los Grammy también celebraron el aniversario 40 de la banda sonora de “Saturday Night Fever” de los Bee Gees.



En su presentación, Katy Perry apoyó a la senadora Elizabeth Warren con un brazalete que dice “Persiste”.



La ceremonia 59 de los Premios Grammy fue conducida por James Corden, presentador de “Late Late Show”.



Lista de ganadores

Álbum del año: “25”, Adele.

Grabación del año: “Hello”, Adele.

Canción del año: “Hello”, Adele y Greg Kurstin.

Mejor nuevo artista: Chance the Rapper.

Mejor álbum pop vocal: “25”, Adele.

Mejor álbum de pop vocal tradicional: “Summertime: Willie Nelson Sings Gershwin”, Willie Nelson.

Mejor interpretación pop de un dúo o grupo: “Stressed Out”, twenty one pilots.

Mejor álbum de música dance/electrónica: “Skin”, Flume.

Mejor canción de rock: “Blackstar”, David Bowie.

Mejor álbum de rock: “Tell Me I’m Pretty”, Cage the Elephant.

Mejor álbum de rap: “Coloring Book”, Chance the Rapper.

Mejor álbum country: “A Sailor’s Guide to Earth”, Sturgill Simpson.

Mejor interpretación country solista: “My Church”, Maren Morris.

Mejor álbum de música alternativa: “Blackstar”, David Bowie.

Mejor álbum de R&B: “Lalah Hathaway Live”, Lalah Hathaway.

Mejor álbum de jazz vocal: “Take Me to the Alley”, Gregory Porter.

Mejor álbum de jazz instrumental: “Country for Old Men”, John Scofield.

Mejor álbum urbano contemporáneo: “Lemonade”, Beyonce.

Productor del año, no clásico: Greg Kurstin.

Mejor video musical: “Formation”, Beyoncé.



Ganadores latinos

Mejor álbum de pop latino:

“Un besito más”, Jesse & Joy.

Mejor álbum de rock, música alternativa o urbana latina:

“ilevitable”, ile.

Mejor álbum de música regional mexicana:

“Un azteca en el Azteca”, Vicente Fernández.

Mejor álbum de música tropical:

“¿Dónde están?”, Jose Lugo & Guasábara Combo.

Mejor álbum de jazz latino:

Chucho Valdés, “Tribute to Irakere: Live In Marciac”.