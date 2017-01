Enoja a famosos alza al precio de la gasolina

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El aumento al precio de la gasolina que entró en vigor el pasado 1 de enero también causó polémica en el medio del espectáculo.



La opinión de los famosos que han estado dentro de la política, como candidatos, imagen de campañas o de spots o ejerciendo algún puesto, para partidos como el Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN), Morena y Encuentro Social, se divide.



Eric del Castillo, Héctor Suárez y Héctor Bonilla critican la medida, consideran que hay muchos intereses detrás y que los mexicanos están hartos y enojados. En todo caso, dice Del Castillo, si era necesario hacerlo se debió prever con más tiempo.



Silvia Pinal, en tanto, comenta que no estaba enterada del alza al combustible, pero entiende que los políticos nunca van a quedar bien y a veces deben tomar decisiones que no le gustan a los demás, pero que quizá se puede lograr que el porcentaje de aumento sea menor.



Sherlyn opina que hay prioridades y si hubiera tenido que elegir entre subir el precio de la gasolina o dejar sin educación a los niños (por no haber recursos), elige la gasolina.