Martha Higareda cantará en nueva cinta

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Martha Higareda acepta que no sabe cantar, pero en el nuevo filme que está por arrancar rodaje, lo hará quitándose la pena.



"Voy a cantar medio chistoso, a ver qué tal", dijo brevemente la noche de este sábado, a su llegada al musical "Mentiras", donde se le entregará un reconocimiento a su carrera en la pantalla grande.



La cinta que arrancaría en locaciones de la Ciudad de México en dos semanas, lleva por título "Todas caen", siendo acompañada en la misma por su hermana Miriam, con la que hizo la taquillera "Cásese quien pueda".



"Aún no puedo decir nada, pero es una comedia", indicó la actriz tabasqueña.



Martha se encuentra ahora en cines con el drama "Vive por mí", donde interpreta a una joven que necesita un trasplante con urgencia.



Desde 2002 cuando arrancó su carrera con "Amar te duele", no ha dejado de trabajar contabilizando una filmografía entre televisión y cine, de más de 30 producciones.



Recién acabó en Canadá grabaciones de la serie "Carbón alterado", para la plataforma Netflix, bajo la producción de los mismos de "X-Men", "El sorprendente Hombre Araña" y "Héroes".



"Contenta por hacer a una latina, para esta serie que saldría en febrero.



"(Por trabajo) A veces me perdí momentos con mi abuelitos y digo, ay, cómo no pude hacerlo, pero ahora digo qué padre que mi familia me apoyó para hacerlo", señala.