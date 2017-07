Joe Pesci se une a cinta de Scorsese con De Niro y Pacino

(SUN)

Joe Pesci se unirá a la próxima cinta de Martin Scorsese, en la que también están confirmados Robert De Niro y Al Pacino.



Así lo dio a conocer el portal "Deadline", que también indicó que Harvey Keitel y Bobby Cannavale se encuentran en pláticas para unirse a "The Irishman", una película sobre la desaparición del sindicalista estadounidense Jimmy Hoffa.



"The Irishman" significará no sólo la segunda película en la que compartirán cuadro figuras como: Pacino y De Niro (después de "Heat", 1995, pues en "El Padrino II" nunca coincidieron en escenas), también será la primera vez que Pacino esté a las órdenes de Scorsese.



De Niro y Pesci formaron una famosa dupla en películas clásicas de Scorsese como "Toro Salvaje", "Buenos muchachos" y "Casino".

Según "Deadline", la filmación comenzará el próximo mes en Nueva York y sus alrededores y se extenderá hasta diciembre.



Pese a que varias veces Pesci se había resistido al proyecto, finalmente esta semana llegó a un acuerdo.



Interpretará al jefe de la mafia Russell Bufalino, quien fue vinculado a la desaparición de Hoffa.