¿Kim Kardashian consume cocaína?

(SUN)

Just a marble table 😂😂😂 pic.twitter.com/5GA14ptvqy — Kim Kardashian West (@KimKardashian) 12 de julio de 2017

Kim Kardashian aclaró con un tuit los rumores que circulan en la red sobre su supuesto consumo de cocaína. Todo a raíz de una fotografía.La reina de los selfies se volvió víctima de una de sus autofotos, donde además de ver su rostro bajo un filtro de Snapchat se ve un par de líneas blancas en la mesa que aparece atrás de ella.Este par de filas de polvo pálido levantaron las sospechas de miles de personas en Twitter. Los seguidores de Kim Kardashian empezaron a compartir la imagen de la socialité aludiendo a un supuesto consumo de drogas."No juego con rumores como éstos así que los voy a terminar rápidamente. [Esas líneas] son de azúcar, del desorden que hicimos en Dylan's Candy", publicó la Kim Kardashian en Twitter.Sin embargo, la socialité no estaba en lo correcto, y más tarde reveló en Snapchat lo que realmente eran esas manchas blancas en la mesa del hotel, se trataba de simples manchas formadas con el mármol.“De acuerdo chicos, acabo de volver a mi habitación de hotel y miren esta mesa, la misma posición, todavía está allí (el supuesto polvo blanco). No juego así, vamos, tengo hijos, ese no es mi estilo de vida, nunca he sido así”, finalizó.